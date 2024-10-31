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16:13, 31 октября 2024Бывший СССР

В Киеве дрон повредил линию электропередач

ДТЭК: В Киеве российский дрон повредил линию электропередач
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Киеве утром была повреждена высоковольтная линия в результате атаки. Об этом сообщает Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что из-за падения российского дрона в столице Украины была повреждена высоковольтная линия ДТЭК. Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал, но линия нуждается в существенном восстановлении. В компании добавили, что энергетики продолжают ее ремонтировать.

Ранее стало известно о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергетике. По данным СМИ, летом стороны были близки к достижению соглашения, но переговоры были сорваны вторжением украинских войск в Курскую область.

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