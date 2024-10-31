В США признали игнорирование Байденом интересов американцев в угоду союзников

TAC: Байден игнорирует интересы американцев в угоду интересам союзников США

Президент США Джо Байден игнорирует интересы американских граждан в угоду интересам иностранных союзников Вашингтона. Это в статье для журнала The American Conservative (TAC) сообщил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана колумнист Даг Бэндоу.

«Байден провел большую часть своего срока, жертвуя интересами американцев ради иностранных правительств», — написал эксперт.

По словам автора материала, счета Израиля и Саудовской Аравии оплачиваются «пролитием крови американцев».

«Пусть страны Ближнего Востока заключают свои собственные сделки, не отправляя счет в Вашингтон», — подчеркнул Бэндоу.

Ранее Бэндоу заявил, что США полностью утратили веру в победу Украины. По его словам, администрация Байдена совершенно отказалась от мыслей об успехе Киева.