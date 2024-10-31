Владельца и работника батутного комплекса осудили за травмирование ребенка

В Сочи суд вынес приговоры владельцу и работнику батутного комплекса «Кенгуру»

В Сочи суд приговорил к двум годам принудительных работ владельца и работника батутного комплекса «Кенгуру», на котором получила травму несовершеннолетняя девочка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В течение этого времени у них также будут удерживать 10% заработной платы в доход государства. Мужчин признали виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Они добровольно возместили причиненный моральный и материальный вред.

Рустам Бичекуев открыл на пляже федеральной территории «Сириус» аттракцион и нанял Мурада Хирамагомедова, который отвечал за безопасность батутного комплекса. По версии следствия, комплекс работал с нарушением правил безопасности, а его состояние не проверялось. Правоохранители выявили, что на упругие элементы аттракциона не были надеты чехлы, а также на них были многочисленные узлы и скручивания.

14 августа 2023 года подвесная система оборвалась, когда на батуте прыгала школьница. В результате металлический карабин ударил в голову девочке, которая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в городе Кунгур Пермского края женщина сломала позвоночник в ходе посещения батут-центра — сотрудники заведения смогли помочь ей только замороженными сосисками.