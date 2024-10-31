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14:23, 31 октября 2024Забота о себе

Врач раскрыла пользу хурмы

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что хурма помогает сохранять зрение

Фото: Chandlervid85 / Freepik

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что хурма содержит много полезных микроэлементов. В беседе с Life.ru врач раскрыла полезные свойства этого фрукта.

По словам Кашух, хурма богата антиоксидантами, защищающими клетки организма. Среди них есть и витамин A, а также его предшественники — каротины, помогающие сохранять зрение. Кроме того, в этом фрукте есть витамины C, P и B, а также калий и магний, полезные для сердечно-сосудистой системы и иммунитета. В хурме также содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение, добавила доктор.

Врач уточнила, что людям с сахарным диабетом следует употреблять хурму с осторожностью, так как она может вызвать резкие скачки сахара в крови. Кроме того, у людей с обострениями заболеваний ЖКТ хурма способна спровоцировать тяжесть в желудке из-за высокого содержания танинов.

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      Алиса Дмитриева
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