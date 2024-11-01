Блинкен назвал число находящихся под Курском солдат КНДР

FT: Блинкен утверждает, что в Курской области находятся 8 тысяч бойцов КНДР

На территории Курской области находятся до восьми тысяч солдат КНДР. С таким утверждением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times (FT).

При этом, по словам Блинкена, свидетельств того, что военные участвуют в боях против украинских войск, нет. Однако он полагает, что в скором времени это произойдет.

Госсекретарь считает, что российская сторона обучает северокорейских военных тактическим маневрам, а также навыкам использования артиллерии и беспилотников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать американское оружие против северокорейских военных в случае их отправки в зону проведения спецоперации.