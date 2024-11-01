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06:31, 1 ноября 2024Экономика

Российские УК столкнулись с дефицитом сотрудников

Doma.ai: половина опрошенных УК испытывает постоянный дефицит сотрудников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российские управляющие компании (УК) сталкиваются с дефицитом сотрудников, показал опрос платформы Doma.ai, в котором приняли участие 650 организаций из разных регионов страны. Исследование проводилось в два этапа: с 15 июля по 15 октября 2023 года и с 15 июля по 15 октября 2024 года. «Лента.ру» ознакомилась с его результатами.

В 2023 году только 5 процентов УК сообщили, что полностью укомплектованы кадрами: слесарями, сантехниками и дворниками. В 2024 году этот показатель снизился на 2 процента и составил 3 процента. 50 процентов респондентов в 2023 году и 45 процентов в 2024-м отметили, что вакансии закрыты частично, особенно остро стоит проблема с поиском дворников. Постоянный дефицит специалистов, по данным на 2024 год, испытывают 52 процента УК, что на 6 процентов больше, чем в 2023 году — тогда на нехватку указывали 44 процента.

Для повышения мотивации работников жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) большинство компаний полагаются на стабильную и конкурентную зарплату — так ответили 85 процентов опрошенных в 2023 году и 89 процентов в 2024 году. Затруднились ответить на вопрос 15 процентов в 2023 году и 11 процентов в 2024 году.

Ранее стало известно, что долг россиян за ЖКХ снижается на протяжении двух лет и в настоящее время достиг 833 миллиарда рублей. Собираемость же в среднем по стране увеличилась и в настоящее время составляет 101 процент.

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