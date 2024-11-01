Девочка-подросток поехала с семьей в Италию и не выжила из-за десерта с арахисом

ANSA Brasil: девочка не выжила из-за аллергии на арахис в Италии

Девочка-подросток поехала в семейный отпуск в Рим, Италия, и не выжила из-за десерта с арахисом в кафе. Об этом сообщает ANSA Brasil.

Уточняется, что 14-летняя британка приехала в популярную страну Европы с родными, чтобы осматривать достопримечательности. В местном кафе они предупредили, что у девочки аллергия на арахис. Однако вскоре после того, как подросток съела десерт, она почувствовала себя плохо.

Девочку успели довезти до ближайшей больницы, но спасти ее не удалось. Ведется расследование дела.

Ранее пассажирка авиакомпании Delta пожаловалась, что члены экипажа выгнали ее из самолета после того, как она сообщила им о пищевой аллергии. Чтобы обезопасить себя во время полета, девушка сообщила сотруднику перевозчика о проблеме, а тот в ответ снял ее с рейса.