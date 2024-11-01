Долги рэпера Птахи выросли

«Звездач»: рэпер Птаха задолжал налоговой более 300 тысяч рублей

Долги российского рэп-исполнителя Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и за нарушение правил дорожного движения (ПДД) выросли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, на данный момент общая сумма задолженностей артиста достигла 310 тысяч рублей, из них 130 тысяч рублей за ЖКУ и 193 штрафа от ГИБДД на сумму 180 тысяч рублей.

В мае стало известно, что исполнитель задолжал 22,5 тысячи рублей за газ, свет и воду. Тогда же у него обнаружили неоплаченные автомобильные штрафы на 145 тысяч рублей.