Оценены шансы начала гражданской войны в США по итогам президентских выборов

Политтехнолог Павел Дубравский: риски новой гражданской войны в США исключены

Новая гражданская война в США совершенно невозможна по итогам президентских выборов. Шансы начала большого конфликта в американском обществе оценил в интервью «Ленте.ру» политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, сейчас угроза масштабного политического конфликта в США сознательно подогревается и Республиканской, и Демократической партиями для сплочения своих сторонников.

Политолог уверен, что политические взгляды подавляющего большинства американских избирателей остаются вполне умеренными, в отличие от резкой радикализации, наблюдаемой в элитах.

«Они попросту не могут или даже не хотят определиться, чью сторону занимать в этой борьбе. (...) Поэтому, если говорить о последствиях серьезно, мы можем прогнозировать только продолжение конфликта на уровне ценностей», — заверил Павел Дубравский.

Ранее Павел Дубравский рассказал про невыгодный для России исход американских выборов. Он уверен, что ни гипотетическая победа Дональда Трампа, ни Камалы Харрис не приведут к окончанию конфронтации между США и Россией.