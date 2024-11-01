Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 1 ноября 2024Мир

Оценены шансы начала гражданской войны в США по итогам президентских выборов

Политтехнолог Павел Дубравский: риски новой гражданской войны в США исключены
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Новая гражданская война в США совершенно невозможна по итогам президентских выборов. Шансы начала большого конфликта в американском обществе оценил в интервью «Ленте.ру» политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, сейчас угроза масштабного политического конфликта в США сознательно подогревается и Республиканской, и Демократической партиями для сплочения своих сторонников.

Политолог уверен, что политические взгляды подавляющего большинства американских избирателей остаются вполне умеренными, в отличие от резкой радикализации, наблюдаемой в элитах.

«Они попросту не могут или даже не хотят определиться, чью сторону занимать в этой борьбе. (...) Поэтому, если говорить о последствиях серьезно, мы можем прогнозировать только продолжение конфликта на уровне ценностей», — заверил Павел Дубравский.

Ранее Павел Дубравский рассказал про невыгодный для России исход американских выборов. Он уверен, что ни гипотетическая победа Дональда Трампа, ни Камалы Харрис не приведут к окончанию конфронтации между США и Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США обратились с просьбой к Зеленскому до начала СВО. Что просил Вашингтон?

      В Раде раскрыли истинное отношение США и ЕС к «плану победы» Зеленского

      Оценены шансы начала гражданской войны в США по итогам президентских выборов

      В Израиле сообщили о готовности к расширению эскалации Ираном

      В петербургском метро мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности»

      В США заявили об отсутствии «плана Б» по Украине

      В Брянске беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

      Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

      Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

      Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше