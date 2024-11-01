Двое иностранцев пробрались на Байконур и оказались в полиции

Shot: француз и немец пробрались на Байконур и попытались снять ракету на камеру

Двое иностранных туристов пробрались на космодром Байконур в Казахстане и оказались в полиции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 21-летний француз Аксель Оливьер Роберто Гуйено и 26-летний немец Юлиан Карл-Юрген Поренц попались рядом с ракетой-носителем «Энергия». Они держали в руках смартфоны и попытались снять космический аппарат на камеру.

Иностранцы объяснили, что являются туристами. По словам нарушителей, они шли в сторону центра динамических испытаний.

В итоге мужчин задержали, на них составили административный протокол. В ближайшее время их доставят в суд для дальнейшего разбирательства.

В июне на Байконур попытались проникнуть двое французов. Они пошли через степь, в пути один из мужчин не выжил от обезвоживания.