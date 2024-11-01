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06:44, 1 ноября 2024Мир

Генсек СНГ выразил надежду на возвращение Грузии в состав организации

Генсек СНГ Лебедев: содружество выступает за возвращение в свой состав Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sultan Dosaliev / Kyrgyz Presidential Press Service / Reuters

Содружество Независимых Государств (СНГ) выступает за возвращение в свой состав Грузии. Об этом сообщил «Известиям» генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.

Он также отметил, что члены СНГ надеются, что Молдавия и Украина не будут окончательно выходить из объединения. В частности, Лебедев напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который недавно выразил надежду, что Молдавия, Украина и Грузия вернутся к взаимодействию в рамках содружества. «Я двумя руками поддерживаю эту идею», — подчеркнул генсек организации.

В то же время эксперты сомневаются в том, что возврат Грузии в СНГ возможен в ближайшем будущем из-за разорванных дипломатических отношений с Россией на фоне признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в материале.

Ранее Лукашенко рассказал о том, что сила исторического единства народов стран СНГ до сих пор тревожит Запад,

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