В России пройдет народное голосование ежегодной премии «Новинка года»

На «Авто.ру» пройдет открытое голосование премии «Новинка года»

С 1 по 29 ноября на «Авто.ру» пройдет народное голосование за лучшую автомобильную новинку — автомобиль, который появился на российском рынке в 2024 году. Принять участие в голосовании может каждый желающий, для этого необходимо зайти на онлайн-страницу премии, изучить описания и фотографии автомобилей-участников и выбрать три наиболее понравившихся.

Победителем станет автомобиль, который наберет наибольшее количество голосов. В этом году за победу борются 48 моделей — это новый рекорд по количеству автомобилей, представленных среди участников премии «Новинка года».

В этом году, помимо главной номинации «Новинка года», предусмотрено ещё шесть категорий. За звание «Семейная новинка года» будут бороться автомобили с пятью и более посадочными местами и багажником объёмом более 500 литров.

Премию «Зеленая новинка года» получат автомобили с гибридным или полностью электрическим двигателем. Внедорожники, претендующие на звание «Внедорожная новинка года», должны иметь рамную конструкцию, клиренс более 20 сантиметров, электронную систему режимов движения, полный привод и понижающую передачу в трансмиссии.

«Новинка года для путешествий» — это автомобиль с большим багажником, высоким потенциалом проходимости и запасом хода более 600 километров. В номинации «Параллельная новинка года» участвуют бренды, не имеющие официального представительства в России. Также одним из семи победителей станет автомобиль, выбранный экспертами из числа отраслевых журналистов и блогеров, — номинация «Выбор профессионалов».

Несмотря на масштабную трансформацию автомобильной отрасли, среди номинантов много как уже хорошо знакомых российским автолюбителям брендов, таких как обновленные BMW, Citroen, Hyundai, Peugeot и Toyota, так и представителей новой волны — Chery, Haval, Geely, Xiaomi и других. Разумеется, в числе претендентов несколько отечественных машин: семиместный кроссовер Москвич 8 и Lada Aura — новый для рынка премиальный бизнес-седан.

Отличительной особенностью премии этого года является то, что впервые у всех желающих будет возможность бесплатно посетить выставку и увидеть претендентов на премию вживую. Посетители смогут ознакомиться с представленными моделями и увидеть эксклюзивные премьеры, которые ранее не были представлены на российском рынке. Выставка будет проходить на территории «Мега Белая Дача» в Москве с 23 ноября по 2 декабря 2024 года.

Полный список претендентов на премию в 2024 году: Москвич 8, Aito M7, Aito M9, BAIC X75, BMW M5, BYD FangChenBao Leopard 5, Changan 75, Changan Hunter Plus, Chery Tiggo 9, Citroen C5 X, DFSK 500, Evolute i-Space, GAC GS3, GAC GS8, Geely Atlas, Geely Cityray, Geely Okavango, Geely Preface, Genesis GV80 Coupe, Haval F7, Haval H3, Haval H5, Haval H9, Hongqi HS3, Hyundai Santa Fe, JAC T9, Jaecoo J8, Jetour T2, Kaiyi X7 Kunlun, Lada Aura, Lexus GX, Li L6, Livan S6 Pro, Livan X6 Pro, Oting Paladin, Oting Palaso, Peugeot 4008, Soueast s07, Soueast s09, Suzuki Jimny 5D, Tank 700, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, VW Tiguan, WEY 05, WEY 07, Xiaomi SU7, Zeekr 007.

В прошлом году, по итогам голосования более чем 200 000 пользователей Авто.ру, «Новинкой года 2023» был признан кроссовер Geely Monjaro. Ранее титулом награждались: Omoda C5 и Range Rover в 2022 году, Toyota Land Cruiser в 2021 году и Land Rover Defender в 2020 году.