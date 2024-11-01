Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

Константин Хабенский признался, что не справился с потерей супруги Анастасии

Константин Хабенский признался, что до сих пор не справился с потерей своей первой супруги. Об этом он рассказал на шоу Романа Костомарова на RuTube.

По словам артиста, свое горе он может заглушить, только забываясь в работе. Хабенский в память об Анастасии продолжил деятельность благотворительного фонда по борьбе с раком, созданного вместе с ней.

«Не могу сказать, что я полностью с этим справился. Время шлифует некоторые эмоции, но все равно я живу с этим. Нормальный человек с этим никогда не справится на 100 процентов. Если только вырезать какую-то часть души», — заявил Константин.

Первая жена артиста Анастасия Федосеева ушла из жизни в 2008 году после долгой и мучительной борьбы с раком.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский отреагировал на информацию о своей госпитализации.