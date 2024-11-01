Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:37, 1 ноября 2024Культура

Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

Константин Хабенский признался, что не справился с потерей супруги Анастасии
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Константин Хабенский признался, что до сих пор не справился с потерей своей первой супруги. Об этом он рассказал на шоу Романа Костомарова на RuTube.

По словам артиста, свое горе он может заглушить, только забываясь в работе. Хабенский в память об Анастасии продолжил деятельность благотворительного фонда по борьбе с раком, созданного вместе с ней.

«Не могу сказать, что я полностью с этим справился. Время шлифует некоторые эмоции, но все равно я живу с этим. Нормальный человек с этим никогда не справится на 100 процентов. Если только вырезать какую-то часть души», — заявил Константин.

Первая жена артиста Анастасия Федосеева ушла из жизни в 2008 году после долгой и мучительной борьбы с раком.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский отреагировал на информацию о своей госпитализации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

      Российский футбольный клуб захотели лишить миллиарда рублей финансирования

      Беспилотники ВСУ попытались атаковать столицу российского региона

      Прокуратура потребовала лишить депутатских полномочий мужа бывшей главы Коркино

      Под Москвой младенец не проснулся после тихого часа в детсаду

      Потолок рухнул в новой школе под Москвой

      Стало известно число кандидатов на пост президента Белоруссии

      В России утвердили требования к майнерам

      Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

      Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе иностранного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше