КНДР объявила о запуске новейшей ракеты «Хвасон-19»

КНДР объявила о запуске новейшей баллистической ракеты Хвасон-19

КНДР объявила о том, что в четверг произвела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск был произведен в направлении Японского моря из района Пхеньяна в 7:10 по местному времени (1:10 мск). По информации правительства Японии, дальность полета составила 1000 километров, а высота достигла 7000 километров.

Она упала в 200 километрах к западу от японского острова Окуриси возле Хоккайдо. Отмечается, что высота и продолжительность полета стали рекордными за все время пусков северокорейских ракет.

Ранее министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен заявил, что данные о передаче РФ технологий КНДР в обмен на якобы отправку военных не подтверждены. «Ничего как факт еще не подтверждено», — повторил он, отметив, что США и Южная Корея лишь строят предположения.

