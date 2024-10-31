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00:03, 1 ноября 2024Мир

В Южной Корее прокомментировали данные о передаче российских технологий КНДР

Минобороны Южной Кореи: данные о передаче РФ технологий КНДР не подтверждены
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Данные о передаче РФ технологий КНДР в обмен на якобы отправку военных не подтверждены, сообщил министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен во время пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.

«Ничего как факт еще не подтверждено», — повторил он, отметив, что Штаты и Республика Корея лишь строят предположения.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США не видят признаков участия России в развитии программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР.

До этого США, Япония и Южная Корея в совместном заявлении осудили запуск армией КНДР МБР в сторону Японского моря. Утверждается, что стороны назвали произошедший запуск «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».

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