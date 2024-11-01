Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

Медведев: слова президента Грузии Зурабишвили являются призывом к госперевороту

Слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что парламентские выборы в Грузии были пророссийскими, являются провокацией и призывом к государственному перевороту. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале телеканала.

«Очевидно абсолютно, что подобного рода провокация возможна. Это вытекает из всего хода событий. Ну, чего уж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на Майдан, называя выборы пророссийскими. Это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными обвинения оппозиции в фальсификациях на прошедших в республике выборах в парламент. По его словам, некоторые неправительственные организации, смеявшиеся над людьми, утверждавшими о содержащих «метку дьявола» ID-картах, сейчас сами заявляют, что дьявол вселился в аппараты для голосования.