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14:33, 1 ноября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал комичными обвинения в фальсификации на выборах

Кобахидзе: некоторые обвинения оппозиции в фальсификациях комичны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными обвинения оппозиции в фальсификациях на прошедших в республике выборах в парламент, передает «Sputnik Грузия».

Он рассказал, как некоторые неправительственные организации, смеявшиеся над людьми, утверждавшими о содержащих «метку дьявола» ID-картах, сейчас сами заявляют, что дьявол вселился в аппараты для голосования.

«За эти дни мы услышали тысячу глупостей. Некоторые из них были вообще комичными, и эти тоже комичны», — добавил Кобахидзе.

Ранее он заявил, что грузинская оппозиция войдет в новый созыв парламента страны, несмотря на заявления о бойкоте. По его мнению, у оппозиционных партий не хватит ресурсов на продолжение бойкота.

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