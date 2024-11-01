Премьер Грузии назвал комичными обвинения в фальсификации на выборах

Кобахидзе: некоторые обвинения оппозиции в фальсификациях комичны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными обвинения оппозиции в фальсификациях на прошедших в республике выборах в парламент, передает «Sputnik Грузия».

Он рассказал, как некоторые неправительственные организации, смеявшиеся над людьми, утверждавшими о содержащих «метку дьявола» ID-картах, сейчас сами заявляют, что дьявол вселился в аппараты для голосования.

«За эти дни мы услышали тысячу глупостей. Некоторые из них были вообще комичными, и эти тоже комичны», — добавил Кобахидзе.

Ранее он заявил, что грузинская оппозиция войдет в новый созыв парламента страны, несмотря на заявления о бойкоте. По его мнению, у оппозиционных партий не хватит ресурсов на продолжение бойкота.