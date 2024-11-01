Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

Медведев: «Грузинская мечта» — это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ошибочно воспринимается многими как пророссийская. Связь «Грузинской мечты» с Россией опроверг зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, передает RT.

«Народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией. Вот поэтому это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии», — прокомментировал победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах Медведев.

Зампредседателя СБ России добавил, что призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили выходить на митинги и отказ признавать результаты выборов являются провокацией.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в республике 26 октября парламентских выборов. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней победу одержала партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,2 процента голосов.