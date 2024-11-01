Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

Медведев: СВО бы не было, если бы США заключили с РФ договор о безопасности

Западные страны могли заключить с Российской Федерацией (РФ) договор о безопасности и предотвратить начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое условие раскрыл заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT.

По мнению бывшего российского президента, Западу и США не хватило на это гибкости и ума.

«Если бы западным странам, и прежде всего США, хватило гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой СВО бы не было», — отметил Медведев.

Как предположил зампред Совбеза, этого не произошло, поскольку на Западе «привыкли всех ломать через колено».

Ранее Медведев заявил, что участники боевых действий на Украине могут в будущем не только строить политическую карьеру, но и работать в других сферах.