Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 1 ноября 2024Россия

Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

Медведев: СВО бы не было, если бы США заключили с РФ договор о безопасности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Западные страны могли заключить с Российской Федерацией (РФ) договор о безопасности и предотвратить начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое условие раскрыл заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT.

По мнению бывшего российского президента, Западу и США не хватило на это гибкости и ума.

«Если бы западным странам, и прежде всего США, хватило гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой СВО бы не было», — отметил Медведев.

Как предположил зампред Совбеза, этого не произошло, поскольку на Западе «привыкли всех ломать через колено».

Ранее Медведев заявил, что участники боевых действий на Украине могут в будущем не только строить политическую карьеру, но и работать в других сферах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

      В WhatsApp появится новая функция

      Суд отменил приговор заступившемуся в баре за россиянина ветерану СВО

      В России вырастет размер пособия по уходу за ребенком. Сколько смогут получить родители?

      Новая игра Call of Duty стала самой популярной в серии

      Половина немецких фирм захотели развиваться не в Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше