Медведев высказался о будущем участников СВО

Медведев: участникам СВО будет куда приложить силы

Участники специальной военной операции (СВО) могут в будущем не только строить политическую карьеру, но и работать в других сферах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащим не обязательно становиться депутатами, они также могут, например, заниматься бизнесом. По словам Медведева, некоторым из них необходим «оперативный простор». «Пусть в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — заключил он.

Ранее Медведев высмеял «план победы» Владимира Зеленского. Он указал, что его инициатива состоит фактически из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО».