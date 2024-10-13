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11:59, 13 октября 2024Мир

Медведев оценил «план победы» Зеленского

Медведев высмеял планы победы Зеленского

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение в воскресенье, 13 октября, он выразил в своем Telegram-канале написал .

Медведев отозвался о Зеленском, как о «больном наркоублюдке» чей план победы состоит фактически из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО» и предположил, что через десять лет страну выбросят на помойку после того, как члены альянса подвергнут ее длительному извращенному насилию и издевательствам.

«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку» — написал Дмитрий Медведев.

12 октября основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией.

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