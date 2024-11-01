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14:44, 1 ноября 2024Россия

На российский регион на границе с Украиной совершили новую атаку

Минобороны сообщило, что ВСУ атаковали беспилотником Белгородскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

На российский регион на границе с Украиной совершили новую атаку. Речь идет о Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, около 12:50 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничную территорию беспилотников самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве, добавив, что дрон сбили дежурные средства российской противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ выпустили по территории России 83 беспилотника, 39 из которых сбили над Курской областью.

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