На российский регион на границе с Украиной совершили новую атаку

Минобороны сообщило, что ВСУ атаковали беспилотником Белгородскую область

На российский регион на границе с Украиной совершили новую атаку. Речь идет о Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, около 12:50 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничную территорию беспилотников самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве, добавив, что дрон сбили дежурные средства российской противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ выпустили по территории России 83 беспилотника, 39 из которых сбили над Курской областью.