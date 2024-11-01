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16:35, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили российский штраф Google размером два ундециллиона рублей

WP: назначенный Google штраф в два ундециллиона рублей больше мирового богатства
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Штраф в размере двух ундециллионов рублей, назначенный российским судом компании Google за отказ разблокировать YouTube-каналы ряда телеканалов, превышает совокупное мировое богатство. Об этом заявила американская газета The Washington Post (WP).

Согласно данным Boston Consulting Group, совокупное мировое богатство в 2023 году составило 477 триллионов долларов. Выписанный компании штраф, отмечает западное издание, в разы превышает эту сумму. Кроме того, он больше, чем объем мирового ВВП в 2023 году, который равняется примерно 105 триллионам долларов.

По оценке газеты, скоро сумма штрафа может вырасти до гугола — единицы с 100 нулями, в честь которой назван сам поисковик.

Ранее требования российских каналов к Google размером два ундециллиона рублей прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что эта сумма исполнена символизма.

29 октября стало известно, что сумма исковых требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. Причиной послужил отказ компании разблокировать каналы по решению суда, из-за чего каждый день начисляется неустойка.

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