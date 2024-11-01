Названы опасные для здоровья марки российских подушек

В произведенных в России подушках обнаружили опасные вещества

Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих подушках, произведенных в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Проверка проводилась среди 15 крупных отечественных производств, выпускающих подушки из пуха и пера. Нарушения обнаружились почти у всех.

В товарах от Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долины снов» содержание оказалось не соответствующим техническому регламенту. Выяснилось, что их подушки выделяют ацетальдегид — вещество, в составе которого находится уксусная кислота. Оно может вызвать раздражение глаз, гортани и слизистой. Норма такого вещества оказалась в четыре раза выше допустимого.

В подушках Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Ist'ok и «Минари» оказался завышен индекс токсичности в водной среде. Пользователю, который соприкасается с ними влажной кожей (например, в случае повышенной потливости или после душа) это грозит аллергией, а в наиболее неблагоприятном случае — отравлением.

Некоторые из названных выше производителей реализовывали продукцию с пылью и пылевыми клещами (в этот список, в частности, попал производитель Ormatek). Помимо этого, эксперты указали на несовпадение реального состава подушек с заявленным. Итоги исследования представители Роскачества отправили в надзорные органы.

Ранее ведомство обнаружило дрожжи, плесень и проблемы с уровнем кислотности в ряде подгузников. Все эти составляющие одновременно были выявлены, в частности, в изделиях марки Joonies. Нарушение уровня pH нашли у 19 брендов. Беспроблемными в этом смысле оказались только подгузники Mepsi и Bella baby Happy (среди всех проверенных).