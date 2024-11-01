Один банк начал тестировать покупку валюты в московских банкоматах

Райффайзенбанк сообщил о возможности покупки долларов в банкоматах Москвы

В некоторых банкоматах Райффайзенбанка в Москве появилась возможности покупки долларов. Об этом кредитная организация проинформировала в своем Telegram-канале.

В банке уточнили, что схему приобретения валюты в банкоматах пока тестируют. Возможность купить американскую валюту сохранится до 30 ноября включительно, для этого понадобится пластиковая рублевая карта «Мир» Райффайзенбанка. При этом для валютных и виртуальных карт такая возможность не предусмотрена.

Сумма снятия средств ограничена — за один визит можно будет приобрести не больше пяти тысяч долларов. Комиссии за покупку такой валюты не будет, а курс может варьироваться. Количество банкоматов, участвующих в тестовой схеме, также ограничено.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще продавать евро и доллары, чем покупать их. О такой динамике рассказали представители банка «Русский стандарт». Американскую валюту в начале осени продавали на 18 процентов чаще, чем покупали, а европейскую валюту реализовывали чаще на 76 процентов (по сравнению с приобретением). Более 90 процентов конвертаций происходило офлайн, онлайн это делали только семь процентов.