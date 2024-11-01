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14:38, 1 ноября 2024Экономика

Ослабление рубля объяснили

Экономист Данилова: к ослаблению рубля привели снижение экспорта и рост импорта
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

К ослаблению российской валюты привели снижение экспорта и рост импорта в страну. Так просадку рубля по отношению к доллару и евро объяснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова,ее цитирует «Интерфакс».

В рамках встречи клуба молодых экономистов представитель регулятора заявила, что ключевым фактором ослабления рубля остается внешняя торговля.

«Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», — пояснила она.

Из-за западных санкций и мер валютного контроля, которые ввели в ответ на ограничения, операции с капиталом стали меньше влиять на курсы валют. Ослабление рубля при этом повлияло на ускорение инфляции в стране, добавила Данилова.

Доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах предположил, что в ближайший год курс рубля будет волатильным. Сейчас высокие ставки поддерживают курс российской валюты. И если не случится серьезных внешнеполитических перемен, то стоимость рубля не будет сильно отличаться от нынешних значений.

В среду, 30 октября, ЦБ установил курс доллара на уровне 97,33 рубля — нового максимума более чем за год. Стоимость европейской валюты зафиксировали на отметке в 105,44 рубля. Юань опустился до 13,59 рубля.

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