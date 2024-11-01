В Госдуме ответили на обещание Трампа разъединить Россию и Китай

Депутат Журова назвала невозможным разъединение России и Китая Трампом

Разъединить Россию и Китай невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она ответила в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее обещание кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Ранее политик посетовал на то, что американский лидер Джо Байден объединил Россию и Китай, и пообещал в случае своего переизбрания их разъединить.

«Даже если какая-то из стран перестанет быть стратегическим врагом Америки, даже если перестать выделять финансирование под эти программы, тогда мы все равно объединимся, потому что раз кто-то из нас все равно будет оставаться для Америки стратегическим врагом, то мы будем дружить против. Сейчас мы дружим, потому что и те и другие объявлены ими. Даже если вообще все программы отменят, это невозможно. Мы все равно уже настолько сильно объединены, и в БРИКС, что это невозможно уже, я думаю», — поделилась Журова.

Ранее Трамп прокомментировал обвинения в его сторону о связях с Россией и заявил, что именно он уничтожил российский газопровод «Северный поток-2». По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, а он «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.

