Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 1 ноября 2024Мир

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае переизбрания

Трамп: Байден объединил Россию и Китай, мне придется их разъединить
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Байден объединил их [Россию и Китай] Это позор», — сказал бывший американский лидер.

Политик заявил, что ему придется разъединить Москву и Пекин, и пообещал, что у него это получится.

Ранее Трамп прокомментировал обвинения в его сторону о связях с Россией и заявил, что именно он уничтожил российский газопровод «Северный поток-2». По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, а он «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

      В Армении объяснили отказ Пашиняна от коньяка

      Подарок тети неожиданно принес женщине 3,5 миллиона рублей

      Human Rights Watch раскритиковала закон о запрете УПЦ

      Кайли Дженнер снялась обнаженной в честь Хеллоуина

      Российские миллиардеры стали еще богаче

      Россия применила увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес»

      Подорвавший в Крыму машину российского военного агент СБУ получил 14 лет колонии

      В России выросли продажи автомобилей «Москвич»

      В Брунее сделали заявление об участии сборной в матче с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше