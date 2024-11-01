Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае переизбрания

Трамп: Байден объединил Россию и Китай, мне придется их разъединить

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Байден объединил их [Россию и Китай] Это позор», — сказал бывший американский лидер.

Политик заявил, что ему придется разъединить Москву и Пекин, и пообещал, что у него это получится.

Ранее Трамп прокомментировал обвинения в его сторону о связях с Россией и заявил, что именно он уничтожил российский газопровод «Северный поток-2». По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, а он «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.