Пленный боец бригады «Азов» рассказал об обидах военных ВСУ на Киев

Боец «Азова»: военные ВСУ обиделись на Киев из-за обмена офицеров нацбатальона

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обиделись на Киев из-за того, что в первую очередь обмену подлежали бойцы бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Об этом рассказал военнопленный солдат нацбатальона, передает ТАСС.

«Тут немножко обида у многих [пленных солдат ВСУ] затаилась, что в одну прекрасную ночь всех офицеров [нацбатальона] — не всех, не 100 процентов, 95, наверное — собрали и увезли. Потом мы узнали, что их поменяли», — объяснил украинский военный.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Долматов сообщал, что в украинской армии растет риск бунта со стороны командования. В числе причин он назвал отсутствие коммуникации между подразделениями, безжалостное отношение к личному составу и увеличение безвозвратных потерь и дезертиров.

Другой пленный украинский боец, Максим Мусиев, поделился, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в ВСУ под угрозой пыток. По словам мужчины, ему пообещали «ломать конечности» в случае отказа отправляться на фронт.