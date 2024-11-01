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19:10, 1 ноября 2024Бывший СССР

Пленный боец бригады «Азов» рассказал об обидах военных ВСУ на Киев

Боец «Азова»: военные ВСУ обиделись на Киев из-за обмена офицеров нацбатальона
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обиделись на Киев из-за того, что в первую очередь обмену подлежали бойцы бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Об этом рассказал военнопленный солдат нацбатальона, передает ТАСС.

«Тут немножко обида у многих [пленных солдат ВСУ] затаилась, что в одну прекрасную ночь всех офицеров [нацбатальона] — не всех, не 100 процентов, 95, наверное — собрали и увезли. Потом мы узнали, что их поменяли», — объяснил украинский военный.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Долматов сообщал, что в украинской армии растет риск бунта со стороны командования. В числе причин он назвал отсутствие коммуникации между подразделениями, безжалостное отношение к личному составу и увеличение безвозвратных потерь и дезертиров.

Другой пленный украинский боец, Максим Мусиев, поделился, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в ВСУ под угрозой пыток. По словам мужчины, ему пообещали «ломать конечности» в случае отказа отправляться на фронт.

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