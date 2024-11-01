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04:03, 1 ноября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об условиях содержания в российском плену

РИА Новости: пленный боец ВСУ сообщил о хорошем отношении в российском плену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр удивился хорошему отношению в российском плену. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие дали ему поесть и закурить. «Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего», — поделился он. Собеседник агентства добавил, что украинских пленных «только связали, привезли в штаб и все».

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал о желании остаться в России и отказался от обмена. По его словам, он попал в ряды украинской армии из мест заключения и что командование ВСУ использует таких, как он, чтобы «заткнуть на фронте дыры».

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