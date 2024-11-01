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11:18, 1 ноября 2024Силовые структуры

По факту нападения брачных аферистов на съемочную группу «Известий» возбудили дело

В Москве возбудили дело по факту нападения на съемочную группу «Известий»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту нападения брачных аферистов на съемочную группу «Известий». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Подозреваемый по этому делу в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для допроса.

По версии следствия, 31 октября мужчина решил помешать съемкам и два раза ударил оператора съемочной группы.

«Известия» рассказывали, что во время съемок материала на тему деятельности брачных аферистов один из «героев» передачи набросился на оператора Олега Клишина и применил к нему удушающий прием.

Ранее журналистов «Известий», приехавших для освещения президентских выборов в США, задержали в американском аэропорту.

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