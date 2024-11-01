Полиция Лондона отказалась возвращаться с удаленки

Telegraph: 2,4 тысячи полицейских готовят забастовку ради сохранения удаленки

Гражданские сотрудники лондонской полиции отказались возвращаться с удаленки. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, 2,4 тысячи рабочих грозят впервые выйти на забастовку из-за требований руководства сократить время работы в удаленном режиме. Протестную акцию готовят сотрудники, отвечающие за операционную поддержку экстренных служб и работ в сфере IT и цифровых технологий. В их поддержку выступают сотрудники, задействованные в области финансов, кадров и охраны труда. Ранее им было приказано вернуться к офисной работе с начала 2025 года.

В профсоюзе государственных и коммерческих служб (PCS) намерены добиться права продолжать работать из дома. Голосование по вопросу проведения забастовки начнется 6 ноября.

Несколькими днями ранее начали массовую забастовку работники металлургической и электротехнической промышленности Германии. Поводом стали планы автоконцернов закрыть заводы и сократить десятки рабочих мест. Также в профсоюзе IG Metall требуют повысить зарплаты. Протестуют сотрудники производителя аккумуляторов Clarios, Volkswagen, BMW, и Audi. Также к ним присоединились рабочие Robert Bosch, Jensen GmbH, Waggonbau Graaff, ZF CV Systems Hannover и других компаний.