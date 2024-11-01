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05:14, 1 ноября 2024Экономика

Поставщик объяснил отказ от производства поллитровых пивных банок

АУР объяснил отказ от производства алюминиевых банок 0,5 л отсутствием спроса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Крупнейший в России поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» («АУР») решил отказаться от выпуска тары объемом 0,5 литра из-за отсутствия спроса. Об этом компания сообщила «Ленте.ру».

Ведущий российский производитель алюминиевой упаковки объяснил, что с 2016 года у производителей напитков постоянно увеличивался спрос на банку объемом 0,45 литра, тогда как поллитровые банки закупались все меньшими партиями. В итоге к 2024 году на «классическую» тару пришелся всего один процент рынка.

31 октября директор ООО «Урбан Крафт» Виталий Харин призвал заказчиков отнестись к решению «с пониманием» и призвал клиентов присылать заявки исключительно на банки объемом 0,45 литра.

В 2023 году сообщалось, что российские производители продуктов питания периодически уменьшают размер упаковки ради сохранения прежней цены. Так, банки пива объемом 0,5 литра встречались только в одном случае из 12, а более половины рынка заняла тара объемом 0,45 литра. Менее популярны объемы 0,47 и 0,44 литра. Привычные литровые упаковки сока пока держат лидирующее положение и занимают почти четверть рынка. Но их уже теснят упаковки по 950 миллилитров.

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