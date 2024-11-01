Повышение ставки назвали «страшным сном» для торговых центров

В РСТЦ предупредили об удорожании кредитов для ТЦ из-за повышения ставки

Повышение ключевой ставки ЦБ стало «страшным сном» для российских торговых центров (ТЦ). Об этом в разговоре с НСН сообщил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Обновленная ставка скажется на стоимости кредитов для коммерческих фирм — они в результате будут на пару процентов выше, пояснил собеседник издания. А кредитной ставки в размере 25-27 процентов ТЦ, по его словам, не могли ожидать даже в самом страшном сне.

Ни один уже начатый проект при такой ставке не будет соответствовать первоначальному бизнес-плану, пояснил Войцеховский. Он признался, что отрасль ждет от государства содействия для компенсации текущих ставок. По словам представителя РСТЦ, шанс на внимание к этому вопросу есть, поскольку понимание ситуации присутствует.

Ранее российским торговым центрам спрогнозировали волну банкротств. Такие иски угрожают более чем двум сотням ТЦ, рассказали участники рынка. Одной из причин эксперты назвали увеличение кредитной нагрузки, повлекшее за собой сложности с исполнением долговых обязательств. На этом фоне представители отраслевого союза попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова поддержать торгово-развлекательную отрасль. Одним из возможных пунктов такой поддержки они назвали преференции по кредитам.