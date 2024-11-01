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13:32, 1 ноября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии заявила о намерении не отменять закон о запрете ЛГБТ

«Грузинская мечта» отказалась отменять закон о запрете ЛГБТ в Грузии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не откажется от закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), даже при затруднении вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, слова которого передает ТАСС.

«Даже если нам временно в чем-то помешает, мы эти ценности, в кавычках, не учтем», — заявил Мдинарадзе.

По его словам, Грузия выберет скорее «опоздать» со вступлением в организацию на два или три года, чем отменить запрещающий ЛГБТ закон.

Он добавил, что власти страны не намерены променять достойное будущее поколений на собственные меркантильные цели.

Ранее стало известно, что группа членов Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марике Элерс, Себастьян Штетелер и Ауке Зейлстра призвали приостановить выделение помощи Грузии из-за закона.

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