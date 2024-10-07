В ЕС призвали приостановить помощь Грузии из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

В ЕП призвали приостановить помощь Грузии из-за закона против пропаганды ЛГБТ

Группа членов Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марике Элерс, Себастьян Штетелер и Ауке Зейлстра призвали приостановить выделение помощи Грузии из-за разрабатываемого в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в их письме к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«8 ноября 2023 года Еврокомиссия выдвинула Грузии условия, которым страна должна соответствовать, чтобы быть признанной в качестве страны-кандидата. Эти условия включают уважение европейских ценностей. 17 сентября 2024 года парламент Грузии одобрил законопроект, который ограничит права ЛГБТКИ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и значительно расширит цензуру. 26 июня 2024 года Венецианская комиссия уже вынесла отрицательное заключение по этому законопроекту», — напомнили они.

В связи с этим парламентарии интересуются, намерен ли Евросоюз приостановить выделение средств Грузии в свете подобных обстоятельств.

По данным Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении, Грузия ежегодно получает около 85 миллионов евро европейского финансирования. (...) Приостановит ли Еврокомиссия выделение средств Грузии в ответ на принятие этого закона? Марике Элерс, Себастьян Штетелер, Ауке Зейлстра члены Европарламента от Нидерландов

17 сентября парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял указанный закон. За законопроект проголосовали 84 депутата. После этого документ отправили для подписания главе государства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили закон не подписала и вернула его парламенту.

4 октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский рассказал, что Евросоюз принял решение не проводить встречи с правительством Грузии. Решение 27 лидеров европейских стран является ответом на антизападную риторику правящей партии «Грузинская мечта», отметил он. «Мы решили не проводить никаких встреч на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. В последние месяцы их не было с нашими представителями в Грузии или с лидерами "Грузинской мечты" в Брюсселе», — объяснил Герчинский.