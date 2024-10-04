Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 4 октября 2024Бывший СССР

ЕС заявил о приостановке встреч с правительством Грузии

ЕС принял решение не проводить встречи с правительством Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) принял решение не проводить встречи с правительством Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, пишет издание Formula.

Решение 27 лидеров европейских стран является ответом на антизападную риторику правящей партии «Грузинская мечта». «Мы решили не проводить никаких встреч на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. В последние месяцы их не было с нашими представителями в Грузии или с лидерами "Грузинской мечты" в Брюсселе», — заявил Герчинский.

Посол добавил, что в случае запрета оппозиции в Грузии, стране будет закрыта дорога в Европу. Он выразил надежду на возобновление процесса интеграции страны после выборов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в обществе. По его словам, закон основан на историческом опыте и вековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      Алиев обвинил США в манипулировании санкциями против Азербайджана

      В Минобороны России раскрыли подробности зачистки Угледара

      Военный эксперт предрек охоту Российской армии на один вид западного оружия у ВСУ

      Сотни бывших чиновников и военных в США поддержали Трампа на выборах

      МИД России раскрыл отношение к проблеме прав женщин в Афганистане

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Кабулов заявил о решении на высшем уровне исключить «Талибан» из списка террористов

      Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

      Самолет с россиянами выполнит рейс в ОАЭ через охваченный военными действиями Иран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше