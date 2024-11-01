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09:14, 1 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности боев у освобожденного села в Курской области

Военный ВС РФ заявил, что у освобожденного села Крупец велись ожесточенные бои
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У освобожденного села Крупец Курской области велись ожесточенные бои. Подробности боевых действий раскрыл военный Вооруженных Сил России (ВС РФ), замкомандира роты с позывным Клинцы, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, украинские формирования устраивали в населенном пункте опорные пункты, пытаясь там закрепиться.

«Морпехи продвинулись уже довольно-таки далеко, мы давим противника. По общему пейзажу можно понять, что бои здесь были ожесточенные. Однако противник силами морской пехоты был выдавлен из этого села, из следующих и будет выдавлен со всей русской земли», — заявил российский военный.

Бои с украинскими войсками в российском приграничье ведутся с 6 августа. О восстановлении контроля над селом Крупец в Курской области Минобороны отчиталось 15 августа.

Ранее российский военный рассказал, что морпехи Черноморского флота России во время освобождения приграничных районов без потерь захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с натовским пулеметом, который присвоили в качестве трофея.

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