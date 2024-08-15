Минобороны отчиталось о восстановлении контроля над населенным пунктом в Курской области

Минобороны России: восстановлен контроль над селом Крупец в Курской области

Восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — отчитались в министерстве о ситуации вокруг села.

Помимо того, в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении колонны из 15 топливозаправщиков. Цель в Сумской области Украины была поражена с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 15 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается. «Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил генерал.