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14:13, 15 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о восстановлении контроля над населенным пунктом в Курской области

Минобороны России: восстановлен контроль над селом Крупец в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — отчитались в министерстве о ситуации вокруг села.

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Помимо того, в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении колонны из 15 топливозаправщиков. Цель в Сумской области Украины была поражена с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 15 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается. «Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил генерал.

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      Никита Абрамов
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