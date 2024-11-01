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16:05, 1 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» показал снимок циклона «Мартина»

«Роскосмос» опубликовал сделанный «Метеором-М» снимок циклона «Мартина»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» показала снимок циклона «Мартина», сделанный метеорологическим спутником «Метеор-М». Соответствующий кадр опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон "Мартина". Он несет серьезную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — отметили в сообщении.

В «Роскосмосе» сообщили, что российские спутники следят за прохождением циклона.

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Ранее в ноябре стало известно, что российские спутники «Ионосфера-М» запустят 5 ноября вместе 53 малыми аппаратами. Старт ракеты «Союз-2.1б» состоится на космодроме Восточный.

В октябре директор департамента научно-технических проектов госкорпорации «Роскосмос» Сергей Зайцев рассказал, что в России с 2025 до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников дистанционного зондирования Земли. В частности, в 2032 году могут запустить аппарат «Метеор-МП».

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