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12:38, 1 ноября 2024Россия

Российский подросток принял рецептурное лекарство и не проснулся

В Краснодарском крае подросток принял рецептурное лекарство и не проснулся
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Polous / Unsplash

В Краснодарском крае 17-летний подросток принял рецептурное лекарство на вечеринке и не проснулся, пишет Kub Mash в Telegram-канале.

По данным канала, российский подросток отдыхал с друзьями в доме родственницы одного из них. Они якобы закупили алкоголь, а также приобрели лекарство от эпилепсии, которое продают только по рецепту.

Ночью все почувствовали себя плохо, но врачей не вызвали, а лишь написали знакомой. С утра, как утверждает канал, никто не отвечал на звонки. Приехав по указанному адресу, знакомая подростков обнаружила одного из них без признаков жизни и вызвала скорую. Спасти молодого человека не удалось.

Проводится проверка, в частности, устанавливается факт продажи подросткам рецептурного лекарства.

Ранее в Иркутске 15-летний школьник на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию. Медикам удалось его откачать.

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