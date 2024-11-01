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08:25, 1 ноября 2024Россия

Российский военный в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ

Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев, организовал их эвакуацию и взорвал БМП ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Рядовой Денис Пирогов в бою оказал первую медицинскую помощь 12 сослуживцам и смог организовать их эвакуацию из зоны боевых действий. Впоследствии российский военный уничтожил боевую машину пехоты (БМП) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«При отражении контратаки, действуя в составе эвакуационной группы, Денис лично оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военнослужащим и организовал их эвакуацию в тыловые районы», — рассказали в ведомстве,

Там добавили, что после оказания первой медицинской помощи товарищам Пирогов решил остаться на своих позициях, чтобы продолжить помогать раненным в бою. Впоследствии боец ударил по БМП ВСУ — ее удалось взорвать мелким выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее стало известно, что младший сержант Владислав Куданов в одиночку оборонял стратегически важное здание в течение двух недель в зоне специальной военной операции (СВО). Благодаря его действиям подразделения российских военных смогли зайти в населенный пункт и отбить несколько улиц.

ЖЗЛ
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