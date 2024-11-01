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16:32, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Сообщения о подтверждении присутствия войск КНДР в зоне СВО опровергли

Небензя заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не затрагивает третьи страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На сайте агентства Reuters появилась новость о выступлении постпреда России в ООН Василия Небензи. В публикации есть намек на то, что политик подтвердил присутствие войск КНДР в зоне специальной военной операции — автор заметки указал, что Небензя не опроверг эту информацию. При этом в ходе выступления политик подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР не затрагивает третьи страны.

«Хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие с КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона и международного сообщества», — заявил постпред России в ООН.

Также он обратил внимание на двойные стандарты западных политиков в этом вопросе. «Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют?» — сказал Небензя.

Выступление Небензи вызвало интерес в российских СМИ, однако никто не стал интерпретировать его, как агентство Reuters. Многие российские издания, в том числе федеральные, опубликовали новости с цитатами постпреда России в ООН о двойных стандартах в вопросе военной поддержки сторон украинского конфликта и законности сотрудничества России и КНДР. Так, об этом написали, например РИА Новости, «Ведомости» и ТАСС.

Выступление Небензи активно растиражировали и в соцсетях. Там публикации также содержат достоверные цитаты постпреда России в ООН о соответствии сотрудничества стран мировому праву.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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