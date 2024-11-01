Трамп и педофил Эпштейн поспорили на соблазнение принцессы Дианы

Писатель Вольф: Трамп и Эпштейн спорили, кто первый соблазнит принцессу Диану

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн, покончивший с собой в тюрьме в 2019 году, когда-то спорили, кто первый соблазнит принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. Об этом заявил писатель и автор книг о Трампе Майкл Вольф, сообщает Newsweek.

Писатель рассказал, что во время написания первой книги о бывшем американском лидере у него был секретный источник, «старый друг Трампа Эпштейн».

«Был один момент, когда у них было соревнование в том, кто будет первым спать с принцессой Дианой. Однако я не думаю, что такое когда-либо происходило», — рассказал Вольф. По его словам, предполагаемое пари произошло в то время, когда Трамп и Эпштейн общались вместе в одних и тех же кругах.

Ранее бывшая американская модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в домогательствах. Экс-манекенщица утверждает, что познакомилась с политиком через скандального финансиста Эпштейна на рождественской вечеринке в 1992 году. По ее словам, инцидент с сексуальными домогательствами произошел в 1993 году, когда Эпштейн предложил зайти в гости к Трампу, который после приветствия тут же притянул ее к себе и «начал лапать грудь, талию и ягодицы».