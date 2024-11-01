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17:58, 1 ноября 2024Экономика

Центральный банк Аргентины резко снизил ключевую ставку

Центробанк Аргентины снизил ключевую ставку с 40 до 35 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Diana2803 / Wikimedia

Центральный банк Аргентины впервые почти за шесть месяцев резко снизил ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают в регуляторе, власти продолжают наблюдать за замедлением инфляции в экономике. С учетом ситуации с ликвидностью в стране, снижения инфляционных ожиданий и фискального якоря правительства ключевую ставку снизили с 40 до 35 процентов. Ставки по облигациям сократили с 45 до 40 процентов. До сегодняшнего дня банк смягчал денежно-кредитную политику (ДКП) в середине мая, когда снизил стоимость кредитов с первоначальных 133 до 40 процентов.

Месячная инфляция при нынешнем главе государства Хавьере Милее замедлилась с 25,5 процента в декабре до 3,5 процента в сентябре. При этом аналитики полагают, что в октябре показатель снизится еще сильнее. При этом в августе рост цен в годовом выражении достиг 236,7 процента.

В октябре правительство Аргентины ликвидировало исполнявшее функцию налоговой службы Федеральное управление государственных доходов (AFIP), его заменило Агентство по сборам и таможенному контролю. Реформу власти объяснили борьбой против ограничения свободы, потому что AFIP мешало людям распоряжаться своими деньгами. Представитель аргентинского президента Мануэль Адорни подчеркнул, что собственность каждого аргентинца должна принадлежать только ему и никому другому. «Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — подчеркнул чиновник.

Президент Хавьер Милей пришел к власти в Аргентине в конце 2023 года. Независимого кандидата, называющего себя либертарианцем, избрали на фоне затяжного экономического кризиса и рекордно высокой инфляции — по итогам 2023 года рост цен ускорился до 211,4 процента впервые более чем за 30 лет.

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