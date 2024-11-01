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09:26, 1 ноября 2024Силовые структуры

Убегавший от испанской полиции грузинский вор в законе прыгнул с 4-го этажа и сломал ноги

В Испании вор в законе Курасбедиани прыгнул с 4-го этажа, убегая от полиции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jan Woitas / DPA / Globallookpress.com

В Испании 40-летний грузинский вор в законе Сандро Курасбедиани, известный в криминальных кругах как Сандрик, убегая от местной полиции, прыгнул с 4-го этажа и сломал ноги. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитет рассчитывал удачно приземлиться на асфальт и скрыться от правоохранителей, однако не рассчитал свои возможности. В настоящее время он лежит в гипсе и под арестом.

Ему грозит депортация из страны. По данным «Прайм Крайм», авторитет является правой рукой вора в законе Важи Биганишвили (Важа Тбилисский).

В 2020 году сотрудники полиции департамента по преследованию международных преступных организаций и отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики задержали Сандрика в фешенебельном южном пригороде Афин. Греческие СМИ называли его одним из главарей русской мафии в Европе.

Испанские власти разыскивают Сандрика за преступления, связанные с созданием преступной организации, незаконным хранением оружия, подделкой документов, мошенничеством и отмыванием денег.

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