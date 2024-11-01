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21:34, 1 ноября 2024Россия

В Госдуме оценили планы Зеленского на Курскую область

Депутат Госдумы Белик: планы Зеленского на Курскую область — разглагольствование
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области в дипломатических целях являются разглагольствованием. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«ВСУ обречены в Курской области, а Зеленский-дипломат — это какая-то язвительная шутка. Так что ожидания Киева на переговоры — лишь крушение надежд. Мы все четко всем сказали, как видим условия прекращения СВО», — отметил он.

По словам Белика, Зеленский пытается выставить себя стратегом и светилом дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS рассказал, что тактикой вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны. Он добавил, что Киев будет использовать эту операцию, если она будет иметь влиятельный фактор, в рамках дипломатии при окончании военного конфликта. По его словам, боевые действия в этом регионе продолжаются и играют важную роль для воплощения мирных инициатив Украины в жизнь.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что Киеву не удастся использовать операцию Вооруженных сил Украины в Курской области в дипломатических целях. По его мнению, «вся демагогия, которая сейчас ведется Зеленским, рассчитана просто на отвлечение собственного и международного общественного мнения».

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