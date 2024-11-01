Депутат Госдумы Ивлев сравнил планы Зеленского с миром писателя Оруэлла

Планы Владимира Зеленского по Курской области можно сравнить с выдуманным миром британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу KB заявил, что Киев намерен использовать бои в Курской области себе на пользу в дипломатических целях.

«Агрессию ВСУ с тяжелым вооружением на мирные города и села в Курской области киевский режим цинично называет дипломатией. В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии», — сказал депутат.

По его словам, власти на Украине живут в мире Оруэлла, где война — это мир, где на улицах похищают людей и где уживаются страх и желание расправы. «Старший брат» из-за океана следит за всем и поставляет оружие и военных инструкторов стран НАТО на Украину, добавил Ивлев.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.