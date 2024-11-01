В Кремле объяснили новые заявления Трампа по «Северным потокам»

Песков: слова Трампа по «Северным потокам» были сказаны в предвыборной горячке

Слова экс-президента США Дональда Трампа касательно взрывов ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были сказаны в предвыборной горячке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули. Тут трудно разобраться, может, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление Трампа о «Северных потоках».

Ранее Трамп заявил, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток-2». Американский экс-президент похвастался, что он «уничтожил» газопровод. Он подчеркнул, что кроме него «никто не мог этого сделать».