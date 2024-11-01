В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

Военкор Сладков снял необычную линию обороны в Брянской области

Военкор Александр Сладков снял на видео «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» в Брянской области. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах журналист общается с ответственным за оборонное сооружение, который показывает военкору, что линия обороны состоит из трех рядов тетраэдров, а размеры конструкции больше стандартных.

«Брянск особо не гремит (имеются в виду неудачи Вооруженных сил Украины в попытке прорвать границу региона — прим. «Ленты.ру») (...) "Линии Суровикина" тянутся в несколько рядов. Тетраэдры "ростом" непривычно 120 сантиметров, а 160. Все стянуты толстыми стальными канатами», — написал в блоге военкор.

«Зубы дракона» — специальные укрепления пирамидальной формы, устанавливаемые для того, чтобы остановить колесную и гусеничную технику противника. Подобные укрепления возводились и в Курской области.