Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 1 ноября 2024Россия

В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

Военкор Сладков снял необычную линию обороны в Брянской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Военкор Александр Сладков снял на видео «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» в Брянской области. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах журналист общается с ответственным за оборонное сооружение, который показывает военкору, что линия обороны состоит из трех рядов тетраэдров, а размеры конструкции больше стандартных.

«Брянск особо не гремит (имеются в виду неудачи Вооруженных сил Украины в попытке прорвать границу региона — прим. «Ленты.ру») (...) "Линии Суровикина" тянутся в несколько рядов. Тетраэдры "ростом" непривычно 120 сантиметров, а 160. Все стянуты толстыми стальными канатами», — написал в блоге военкор.

«Зубы дракона» — специальные укрепления пирамидальной формы, устанавливаемые для того, чтобы остановить колесную и гусеничную технику противника. Подобные укрепления возводились и в Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше